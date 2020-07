Espagne: Zidane, Benzema, Ramos, les hommes du titre du Real Madrid

Au terme d’une saison achevée en trombe, le Real Madrid de Zinédine Zidane est parvenu à décrocher son 34e titre de champion d’Espagne jeudi avec ses piliers Sergio Ramos ou Karim Benzema, mais aussi grâce à la révélation Fede Valverde ou la confirmation Thibaut Courtois.

Voici les hommes-clés du 34e titre de champion d’Espagne du Real Madrid cette saison.

Le magicien Zidane

Le magicien du Real: après neuf mois sabbatiques et après avoir repris une équipe à la dérive en mars 2019, Zinédine Zidane en a fait une formation candidate au titre dès l’hiver.

Après un début de saison compliqué (7 buts encaissés lors des 8 premiers matches), et une cinglante défaite chez le relégable Majorque (1-0) le 19 octobre, “Zizou” était la cible des critiques.

Mais le Français (48 ans) a assumé ses responsabilités et laissé passer l’orage: après ce match, le Real enchaînera 21 matches sans défaite.

“ZZ” fera parler de lui pour ses coups de maître tactiques, notamment avec les paris Vinicius, Mariano Diaz et Toni Kroos lors de la victoire 2-0 dans le clasico de Liga, le 1er mars, juste avant la pandémie. En quatre saisons au Real, Zidane a soulevé son onzième trophée (3 Ligue des champions, 2 Supercoupes de l’UEFA, 2 Coupes du monde des clubs, 2 Supercoupes d’Espagne et 2 Championnats d’Espagne) sur 16 possibles.

L’artiste Benzema

Au sommet de son art. L’avant-centre français (32 ans), longtemps resté dans l’ombre de Cristiano Ronaldo, accapare désormais toute la lumière dans le secteur offensif du Real, avec encore un doublé jeudi soir contre Villarreal (29e, 76e) pour sceller le titre merengue.

Il a été le seul à tutoyer Lionel Messi (23 buts) dans la course au meilleur buteur de Liga avec 21 buts… dont quelques bijoux, notamment sa volée contre Valence le 18 juin dernier, ou sa passe décisive en talonnade pour le but de Casemiro, le 28 juin contre l’Espanyol (1-0).

Avec ce 3e titre de champion d’Espagne (2012, 2017, 2020), Benzema commence à entrer au panthéon des meilleurs attaquants de l’histoire du Real Madrid.

Le patron Ramos

Capitaine indétrônable, “bad boy” aboyeur barbu et tatoué, ancrage défensif et même… deuxième meilleur buteur du Real cette saison. Avec 10 buts en 34 matches de Liga, Sergio Ramos vient d’achever sa meilleure année comptable depuis son arrivée au Real Madrid (en 2005).

L’Andalou est aussi devenu le défenseur le plus prolifique de Liga avec 71 buts au total, devant les 67 réalisations de Ronald Koeman. Il a plus que jamais montré la voie à ses coéquipiers en se montrant décisif dans les moments cruciaux, et a formé, avec le Français Raphaël Varane, la charnière défensive la plus étanche de tout le continent.

La surprise Valverde

“El Pajarito” (“le petit oiseau”, en espagnol), un buste solide posé sur deux longues jambes, n’a eu besoin que d’une saison pleine pour convaincre. A 21 ans, Fede Valverde a été le complément parfait des vieillissants mais excellents Toni Kroos et Luka Modric au milieu du terrain merengue.

Avec ses qualités “box to box” et son souffle infini, Valverde a déjà conquis les supporters madrilènes quand il s’est sacrifié en finale de la Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético Madrid, en janvier : l’Uruguayen a sciamment effectué un tacle qui lui a valu un carton rouge pour éviter un but tout cuit, et a été élu homme du match dans la foulée pour le premier titre de l’année 2020 du Real Madrid.

Recruté en 2016 pour 5 M d’EUR, Valverde a été couvé en équipe réserve puis en prêt à La Corogne, jusqu’à cette saison 2019-2020, celle de la révélation, qu’il termine avec 2 buts et 5 passes en 31 matches de Liga.

Le mur Courtois

Cela faisait 12 ans qu’un gardien du Real Madrid n’avait pas été sacré meilleur portier d’Espagne. L’international belge Thibaut Courtois a réalisé une saison historique, avec seulement 19 buts encaissés en 33 matches, et a totalisé 18 “clean sheets”. Des chiffres inédits depuis les meilleures saisons d’Iker Casillas à la Maison blanche.

Loin devant Jan Oblak (Atlético Madrid), Unai Simon (Athletic Bilbao) et Marc-André ter Stegen (FC Barcelone) au classement Zamora du meilleur portier d’Espagne, Courtois avait pourtant connu des débuts difficiles, avec sept buts encaissés lors des huit premiers matches cette saison.

Mais il a ensuite montré qu’il faisait toujours partie des tout meilleurs du monde à son poste, et qu’il avait déjà pris le relais de Keylor Navas, emblématique gardien des trois Ligues des champions consécutives remportées par le Real de Zidane (2016-2018).