Signature à Rabat d’un mémorandum d’entente entre la Chambre des conseillers et le Conseil de la Choura d’Arabie Saoudite

Un communiqué de la deuxième chambre rapporte que la signature de ce mémorandum d’entente, en présence du président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara et le docteur Abdellah Bin Mohamed Al Cheikh, président du Conseil de la Choura d’Arabie Saoudite, est motivée par le désir des deux parties de consolider davantage leURs relations solides et amicale, mais aussi du fait que la réactivité parlementaire dans les domaines d’intérêt commun aide à promouvoir la confiance et l’entente réciproques tout en élargissant les champs de la coopération.

Ce texte porte sur la promotion des visites des délégations parlementaires entre les deux parties ainsi que la réactivation de l’action des commissions parlementaires d’amitié en incitant ses membres à accorder plus d’intérêt aux aspects parlementaires d’intérêt commun, outre la proposition portant sur la mise en place d’un mécanisme dédié à l’échange des expertises et les études parlementaires.

À cela s’ajoutent la coopération et le dialogue en continu entre les deux institutions dans les domaines relatifs à la sécurité, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme ainsi que le suivi des développements géo-stratégiques, surtout dans la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord, outre des domaines concernant les champs culturel, religieux et économique ou encore les investissements, la sécurité alimentaire et la lutte contre les changements climatiques, selon la même source.

Ce mémorandum d’entente a été signé à l’issue d’entretiens entre le président de la Chambre des conseillers et son homologue saoudien, entretiens au cours desquels les deux parties se sont félicitées de l’excellence des relations entre les deux Royaumes et qui reposent sur la coopération et le respect mutuel.

Les deux parties ont aussi noté que les relations entre le Maroc et l’Arabie Saoudite puisent leur force dans la solidité des liens fraternels entre SM le Roi Mohammed VI et le Serviteur des Lieux Saints le Roi Salmane Bin Abdelaziz Al Saoud, et entre les peuples marocain et saoudien frères.

A cette occasion, les deux parties ont exprimé le vœu de tirer vers le haut le niveau de la coopération entre les deux institutions parlementaires de manière à servir au mieux les intérêts communs, dans un contexte marqué par des défis régionaux et internationaux, outre le resserrement des liens de coordination et de consultation interparlementaires entre les deux Royaumes dans les forums parlementaires régionaux, conclut le communiqué.