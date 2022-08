Libye : fin de mission de la conseillère spéciale du SG de l’ONU

Dans un communiqué publié par son porte-parole, M. Guterres s’est dit reconnaissant pour le service de Mme Williams à l’organisation et son dévouement dans la recherche d’une solution à la crise politique en Libye.

“La connaissance approfondie et l’expérience de Mme Williams de la Libye, ainsi que sa remarquable capacité à favoriser des conditions propices au dialogue et au consensus entre toutes les parties prenantes, ont conduit à des réalisations clés en termes de dialogue politique, sécuritaire et économique”, a indiqué le chef de l’ONU.

Il a relevé que Mme Williams “a apporté des contributions essentielles à la signature d’un accord de cessez-le-feu à l’échelle nationale en octobre 2020”, à l’adoption de la feuille de route politique par le Forum de dialogue politique libyen en novembre 2020 ainsi qu’au niveau de consensus “sans précédent” atteint au sein du Comité mixte de la Chambre des représentants et le Haut Conseil d’État sur un cadre constitutionnel pour les élections.

M. Guterres a, par ailleurs, réitéré l’engagement des Nations Unies “à soutenir un processus dirigé et pris en charge par la Libye pour relever les défis en suspens et assurer la tenue d’élections présidentielles et législatives dans les meilleurs délais”.