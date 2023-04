Sénégal: le secrétaire général du principal parti de l’opposition arrêté

“Il a été arrêté pas loin de son bureau situé dans les locaux de la direction générale des impôts et des domaines, à Dakar, par des agents de la Division des investigations criminelles”, selon les mêmes sources.

Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général du parti présidé par Ousmane Sonko, a été arrêté après avoir posté un message sur Facebook critiquant “la célérité excessive”, selon lui, de la procédure dans le procès en appel pour diffamation de M. Sonko prévu lundi, selon son entourage.

Dans le post en question, le secrétaire général de Pastef a indiqué que “des magistrats cherchent à rendre M. Sonko inéligible à l’élection présidentielle, en interjetant précipitamment appel de sa condamnation à deux mois de prison avec sursis”.

Cette peine est assortie d’une condamnation à payer 200 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts au ministre Mame Mbaye Niang, qui l’accuse de l’avoir diffamé. Elle ne l’empêche pas de briguer un mandat présidentiel, selon ses avocats.

Le procès en appel opposant le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, à l’opposant Ousmane Sonko, leader du parti Pastef, se tiendra lundi prochain.

Ousmane Sonko, 48 ans, candidat déclaré à l’élection présidentielle du 25 février 2024, et qui est arrivé 3ème lors du scrutin de 2019, fait l’objet depuis deux ans d’une procédure pour “viols et menaces de mort” après une plainte d’une employée d’un salon de beauté de Dakar. Un juge d’instruction avait décidé le 18 janvier de renvoyer devant une chambre criminelle l’opposant inculpé et placé sous contrôle judiciaire en mars 2021.