Sahara: réunion du cabinet royal avec les chefs des partis politiques marocains autour de l’élaboration d’une vision intégrée du plan d’autonomie

Sur ordre du Roi Mohammed VI, une réunion présidée par les conseillers du souverain, MM. Taib Fassi Fihri, Omar Azziman et Fouad Ali El Himma, a eu lieu ce lundi 10 novembre 2025 au cabinet royal, avec les chefs des partis nationaux représentés dans les deux Chambres du Parlement, en présence du ministre de l’Intérieur et du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette réunion a été consacrée, conformément aux très hautes instructions royales, à l’actualisation et à la formulation détaillée de l’initiative d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté marocaine, en exécution de la décision royale contenue dans le discours adressé par le souverain à la nation, le 31 octobre dernier, suite à l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’engagement constant du Roi pour la mise en œuvre de l’approche participative et de concertation élargie, chaque fois qu’il s’agit des grandes causes du pays, indique le communiqué du cabinet royal.

À cet égard, les conseillers du Roi ont informé les chefs des partis politiques présents de la volonté du souverain de les consulter sur cette question cruciale qui concerne tous les Marocains, tout en les invitant à soumettre des visions et propositions de leurs organisations au sujet de l’actualisation et de la formulation détaillée de l’initiative d’autonomie.

Lors de cette rencontre, les chefs des partis politiques se sont félicités des développements positifs que connaît la question du Sahara marocain et pour l’association des instances politiques nationales, les différentes institutions et forces vives de la nation à l’élaboration d’une vision intégrée, actualisée et détaillée de l’initiative d’autonomie au Sahara marocain, dans le cadre de la souveraineté marocaine, à même de garantir le retour de nos frères des camps de Tindouf, de retrouver les leurs, construire leur avenir et de contribuer à la gestion de leurs affaires locales, dans le giron du Maroc uni, souligne le communiqué.

Ils ont également exprimé leur mobilisation constante et leur soutien total aux initiatives et aux efforts inlassables que le Roi n’a eu de cesse de déployer pour la défense des droits légitimes du Maroc pour consolider la marocanité du Sahara. Les efforts qui ont été couronnés par l’adoption de la récente résolution du Conseil de sécurité qui consacre l’initiative marocaine d’autonomie comme la solution réaliste et réalisable, dans le cadre de la souveraineté du Royaume, de son intégrité territoriale et de son unité nationale, en tant que base des négociations pour parvenir à un règlement définitif de ce conflit régional.

Lles chefs des partis politiques ont affirmé leur engagement à soumettre des mémorandums à ce sujet au Roi dans les meilleurs délais, selon le communiqué.