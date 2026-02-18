Réunion ministérielle 2026 de l’AIE : le Maroc, acteur stratégique en matière d’énergies propres (Leila Benali)

La ministre a relevé à cet égard l’importance de doter les opérateurs nationaux, particulièrement les électriciens et les gestionnaires de réseaux de transport, de systèmes énergétiques efficaces à même de faire face aux risques du 21ème siècle, notamment ceux de cybersécurité, et d’investir dans des infrastructures adaptées aux évolutions technologiques.

Elle a mis en avant les efforts du Maroc en la matière, citant parmi les grandes réformes entamées dans ce contexte, la récente loi de transformation de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM). Et la ministre de conclure qu’il est tout aussi essentiel de prendre en compte l’impact du changement climatique, dont les effets s’accentuent de manière accélérée.

Mme Benali participe à la Réunion ministérielle 2026 de l’AIE, qui vise à dresser le bilan des réalisations de l’Agence et d’examiner les principaux enjeux et perspectives énergétiques mondiaux, à la tête d’une délégation composée notamment de hauts responsables de son département.

Deux jours durant, cet évènement rassemble les ministres de l’Énergie de la famille de l’AIE, pays membres et associés, en vue de faire le point sur les dernières évolutions des marchés et des politiques énergétiques, outre leurs implications sur la sécurité énergétique, l’accessibilité financière et la durabilité.

Le Maroc avait rejoint la famille de l’Agence Internationale de l’Énergie en tant que pays associé en 2016, rappelle-t-on.