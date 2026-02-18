Les Etats-Unis vont examiner un nouveau vaccin de Moderna contre la grippe

L’entreprise pharmaceutique Moderna a annoncé mercredi que les autorités sanitaires américaines avaient accepté d’examiner la demande d’autorisation de son nouveau vaccin contre la grippe.

Ce revirement survient une semaine après que l’Agence américaine du médicament (FDA) a opposé une fin de non-recevoir à l’examen de ce vaccin à ARN messager, à la grande stupeur du laboratoire.

Selon Moderna, qui avait publiquement déploré cette décision, les autorités fédérales américaines jugeaient son essai clinique insuffisant.

L’entreprise explique avoir eu depuis une réunion « constructive » avec la FDA et obtenu la garantie que sa demande serait examinée.

Cette dernière a néanmoins été révisée et le laboratoire s’est engagé à mener une étude supplémentaire, selon un communiqué de l’entreprise pharmaceutique.

« Nous apprécions l’engagement de la FDA lors de cette réunion constructive et son accord pour faire avancer notre demande d’examen », a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, cité dans le communiqué.

« Sous réserve de l’approbation de la FDA, nous espérons pouvoir mettre notre vaccin antigrippal à disposition plus tard cette année afin que les personnes âgées américaines aient accès à une nouvelle option pour se protéger contre la grippe », a-t-il fait savoir.

L’Agence américaine du médicament avait alarmé tout le secteur pharmaceutique quand elle avait refusé d’examiner la demande d’autorisation de mise sur le marché du vaccin de Moderna.

