Reprise partielle du trafic maritime à Algésiras après les intempéries

Les autorités portuaires ont relevé que certaines restrictions restent en vigueur à Algésiras, notamment la recommandation d’éviter la circulation des véhicules non liés à l’activité portuaire.

La reprise concerne également l’activité des navires des terminaux à conteneurs, les manœuvres restant soumises à l’évaluation des pilotes de service.

Cette reprise intervient après l’annulation de plusieurs traversées et la mise en place de restrictions d’accès aux camions, alors qu’environ 2.800 véhicules étaient immobilisés dans les zones de stationnement du port en raison des vents violents et de la forte houle dans le détroit de Gibraltar.

Selon l’Agence météorologique espagnole (Aemet), une alerte orange pour fortes pluies a été déclenchée dans la région de Grazalema, dans la province de Cadix, de 10 h 00 à minuit, avec des précipitations pouvant atteindre 20 litres par mètre carré en une heure et 80 litres par mètre carré en douze heures.

Une alerte jaune pour forte houle est également en vigueur sur le littoral et dans le détroit, avec des vents d’ouest et de sud-ouest pouvant atteindre 61 km/h (force 7) et une mer pouvant atteindre quatre mètres.