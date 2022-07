Réforme du système de la Santé au Maroc: réunion de concertation entre Khalid Ait Taleb et El Miloudi Moukharik

Dans une déclaration à la presse, M. Ait Taleb a expliqué que cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’échange entre tous les acteurs pour réussir la dynamisation du chantier royal portant sur la réforme du système de la santé.

Le ministre a de même souligné que le projet de loi-cadre N°06-22 relatif au système national de santé traduit la volonté royale, ajoutant que ce projet constitue une révolution au niveau du secteur de la santé.

M. Ait Taleb a également mis l’accent sur le rôle majeur des centrales syndicales dans l’aboutissement de ce chantier royal, l’amélioration de la situation des employés du secteur et la concrétisation de la paix sociale, rappelant l’engagement du ministère à préserver les acquis et œuvrer pour l’amélioration des conditions des employés de ce secteur.

Dans une déclaration similaire, M. El Miloudi Moukharik a exprimé l’engagement de l’UMT dans la dynamisation de ce chantier royal relatif à la réforme du système de la santé et la généralisation de la protection sociale.

Il a de même salué la bonne volonté du ministère pour consacrer les mécanismes du dialogue et adopter une approche participative via la communication avec les centrales syndicales et l’adhésion à un dialogue sérieux et responsable pour trouver des solutions bénéfiques aux professionnels du secteur .