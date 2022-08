Réception à Rabat en l’honneur des enfants maqdessis participant à la 13ème édition des colonies de vacances

Lors de cette réception, qui s’est déroulée en présence notamment du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid et du directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, les enfants maqdessis ont procédé à une opération symbolique d'”arrosage” des oliviers d’Al-Qods et visité l’exposition “Al-Qods et la Palestine dans les messages et discours de SM le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants”.

Cette cérémonie a été également marquée par la remise d’attestations de participation aux 50 filles et garçons participant à cette 13ème édition des colonies de vacances, organisée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, sous le signe “Édition d’Al Inbiâat”.

Dans une allocution de circonstance, M. Bensaid a souligné que ces colonies de vacances reflètent la Haute sollicitude dont le Roi, Président du Comité Al-Qods, entoure la cause palestinienne et le peuple palestinien, mettant en exergue, par la même occasion, les relations séculaires et historiques maroco-palestiniennes.

Le ministre a aussi souligné que cette visite au Maroc a été l’occasion pour les enfants maqdessis de découvrir la richesse civilisationnelle du Royaume et de constater de visu le développement tous azimuts que connaissent ses différentes villes.

Pour sa part, M. Salem Cherkaoui a affirmé que les actions menées par le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur de la ville sainte et de ses habitants sont l’une des manifestations de la détermination inébranlable du peuple marocain, résolument attaché à soutenir et à défendre les causes de la Oumma.

Il a, dans ce sens, tenu à saluer l’impact positif de ce programme social humanitaire sur les enfants et leurs familles au regard des opportunités qu’il leur offre pour se divertir, notant que le succès de ces colonies de vacances se mesure par la forte demande des familles maqdessies pour y inscrire leurs enfants.

De son côté, Ismail Jouiless, l’un des enfants maqdessis bénéficiaires de ces colonies de vacances, a fait part, dans une déclaration à la MAP, de sa grande joie d’avoir pris part à cette édition, qui lui a permis de prendre connaissance de la richesse de la culture et de la civilisation du Maroc et d’être témoin de l’amour que voue le peuple marocain à la Palestine et à la ville d’Al Qods.

La 13ème édition des colonies de vacances au profit des enfants maqdessis, qui a bénéficié à 50 filles et garçons âgés entre 11 et 15 ans, est organisée du 12 au 25 août par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.