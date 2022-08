Akhannouch : Le Registre social unifié, un prélude à même de permettre aux citoyens de bénéficier du soutien direct

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la réunion qu’il a présidée et consacrée aux moyens d’accélérer le déploiement et la mise en œuvre du RSU, M. Akhannouch a relevé que cette rencontre a permis d’aborder l’état d’avancement de la mise en place de ce Registre et d’insister sur la nécessité d’accélérer l’exécution du chantier de la protection sociale, conformément à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Rappelant que le Souverain a mis l’accent, dans le Discours du Trône, sur le renforcement du chantier de la protection sociale, le Chef de l’Exécutif a souligné que la mise en oeuvre de ce mécanisme contribuera à déterminer les personnes ayant besoin du soutien.

Il a aussi fait savoir que les bénéficiaires du Régime d’Assistance Médicale (RAMED) passeront dès la fin de cette année au régime de l’Assurance maladie obligatoire (AMO), ajoutant que les familles ayant des enfants qui poursuivent leurs études (7 millions), ainsi que celles en situation de précarité (3 millions) vont bénéficier dès la fin de l’année prochaine du soutien direct.

A rappeler que la tenue de cette réunion traduit la ferme volonté du gouvernement d’accélérer le déploiement du RSU ainsi que les mécanismes de son suivi et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du chantier de généralisation de la protection sociale, conformément aux échéances arrêtées en application des Hautes Instructions Royales.