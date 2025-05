Rapport sur les Frères musulmans: le CFCM alerte sur « la surenchère politico-médiatique »

« Avant même la publication du rapport sur les « Frères Musulmans » – et plus encore après sa diffusion – nous avons assisté à une surenchère politico-médiatique préjudiciable à la cohésion nationale », déplore mardi dans un communiqué le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM).

« Bien que la version publiée demeure problématique sur plusieurs points, le Conseil Français du Culte Musulman constate que son contenu global, notamment les chiffres et données qu’il contient, contrastent fortement avec les interprétations alarmistes et les instrumentalisations politiques et médiatiques dont il a fait l’objet », relève le communiqué.

Dans ce contexte, le CFCM « tient à saluer les appels à l’apaisement lancés ces derniers jours par les plus hautes autorités de l’Etat », estimant que « leurs déclarations témoignent d’un sens des responsabilités face aux risques de stigmatisation et de division ».

A ce propos, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu »Il y a dans certains quartiers des phénomènes d’entrisme identifiés, mais il ne faut pas pour autant penser qu’il y en a partout, parce que ça peut rendre complotiste ou paranoïaque ».

Il a également mis en garde contre « les risques d’amalgame qui peuvent créer de la confusion chez nos compatriotes ».

Dans le même esprit, le Premier ministre François Bayrou a souligné : « Je n’ai pas envie de faire de l’Islam un sujet de fixation de la société française. Je sais que c’est la mode (…) mais nous devons vivre ensemble (…) Il ne faut pas perpétuellement se livrer à des surenchères qui dressent les Français les uns contre les autres ».

Le CFCM alerte sur ‘les dangers du complotisme, des raccourcis dangereux et des amalgames, appelle à la responsabilité et à la lucidité dans les débats et se réjouit de voir ces mises en garde sont partagées au sommet de l’État et par la majorité de nos concitoyens ».

Le CFCM réaffirme en outre « son engagement constant en faveur du vivre-ensemble, dans un dialogue constructif avec les pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs de la société civile. Paris, le 27 mai 2025 ».