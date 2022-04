Ramadan à Fès, un mois sacrée pour le raffermissement des liens familiaux

Ramadan demeure pour les familles fassies une occasion de renouveler et de consolider les liens surtout à l’heure de la rupture du jeune, où la table de ftour revêt une démenions symbolique et sacrée, que les enfants se doivent de respecter et de perpétuer de manière à renforcer la symbiose entre les membres de la famille.

La présence des enfants autour de la table du ftour et le climat d’amour, de solidarité et de gaieté qu’ils créent, constituent une source de joie et de bien-être pour les familles fassies, qui saisissent l’occasion de l’Iftar pour échanger autour de sujets divers et les difficultés du quotidien dans le but d’appréhender avec optimisme le futur.

Représentant également une opportunité pour se rapprocher de Dieu, le Ramadan est avant tout un mois de piété et de spiritualité. Des familles préfèrent aller ensemble à la mosquée pour accomplir les Taraouih ou le faire en groupe à la maison et ce dans un climat de spiritualité et de recueillement digne du mois béni.

Les mosquées de Fès, connues par leurs spécificités historiques et architecturales, enregistrent à cet effet une fréquentation record pendant ce mois sacré. Ainsi, après le ftour, de nombreux fidèles, accompagnés de leurs amis et de leurs enfants, s’y rendent pour accomplir la prière d’Al Ichaâ et des Taraouih.

Les visites familiales à la sortie de la mosquée est également très fréquentes à Fès. Il s’agit d’une manière de perpétuer les liens entre les membres de la même famille ou les amis et donner l’exemple aux générations montantes pour préserver les valeurs du mois béni de ramadan: spiritualité et convivialité.

De l’avis des sociologues, le changement du mode de vie des familles d’une génération à une autre n’a en rien altéré leur attachement aux traditions, héritées de leurs aïeux.

Si le confinement, Covid19 oblige, a affecté lourdement, ces deux dernières années, ces traditions et les relations familiales, ramadan 2022 a été l’occasion de revigorer ces liens et renouer avec les visites familiales, ce qui est de nature à contribuer au renforcement de la cohésion et la solidarité sociale.