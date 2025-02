Rabat : lancement lundi de deux sessions de formation sur la protection des droits des migrants au Maroc

Ces deux sessions de formation sont les premières organisées sur la question de la migration dans le cadre du partenariat stratégique entre le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), indique le CNDH dans un communiqué, ajoutant qu’elles visent à promouvoir les droits de l’Homme dans la fonction policière. La première session traite du cadre de protection des droits des migrants au Maroc, tels que consacrés par la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Pacte mondial sur les migrations et les législations nationales y afférentes, précise le communiqué.

Cette session de formation, ajoute-t-on, sera l’occasion pour les participants de discuter des défis relatifs à la protection des migrants et des moyens de promouvoir les meilleures pratiques, en conformité avec les normes nationales et internationales.

Les travaux de cette session, à laquelle participeront 20 officiers chargés de l’application de la loi, seront axés sur « Le cadre référentiel relatif à la question de la migration: les conventions internationales et l’interaction du Royaume avec les mécanismes contractuels », « La migration au Maroc et la protection des étrangers » ainsi que « La stratégie nationale en matière de migration et d’asile », explique la même source. Et de noter que cette formation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention-cadre de partenariat et de coopération institutionnelle, conclue entre le Directeur Général de la Sûreté Nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST) et la présidente du CNDH, le 14 septembre 2022, portant sur la formation et le raffermissement des principes des droits de l’Homme dans l’exercice de la fonction policière.

Cet accord vise à développer un cadre de coopération conjoint entre les deux institutions afin de renforcer la culture des droits de l’Homme dans les formations et cursus de formation des fonctionnaires de police, et d’en faire une référence et un guide pour encadrer leurs missions, rappelle le CNDH. De même, cette coopération institutionnelle a pour objectif de soutenir les efforts de la DGSN pour renforcer les pratiques professionnelles et les interventions sur le terrain, en conformité avec les normes nationales et internationales dans le domaine des droits de l’Homme, conclut la même source.