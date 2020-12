Rabat et Londres se félicitent de l’application provisoire, dès janvier, de l’Accord d’Association signé en 2019 (Déclaration conjointe)

Les gouvernements du Royaume du Maroc et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se sont félicités de l’application provisoire, à partir du 1er janvier 2021, de l’Accord d’Association entre le Maroc et le Royaume-Uni, signé à Londres le 26 octobre 2019.