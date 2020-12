El Otmani : “Nous sommes mobilisÃ©s derriÃ¨re SM le Roi, au service des intÃ©rÃªts suprÃªmes du Royaume”

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a réaffirmé, jeudi, la “mobilisation permanente du gouvernement derrière SM le Roi Mohammed VI dans toutes Ses initiatives lancées au service des intérêts suprêmes du Royaume”.

Intervenant à l’ouverture des travaux du Conseil de gouvernement, M. El Otmani a souligné que la question de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale a connu des tournants majeurs, notamment après la déclaration de l’Administration américaine reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Le Chef du gouvernement a également insisté sur l’importance et l’urgence de la mobilisation nationale autour de la question du Sahara marocain et des autres questions, qu’elles soient internes, telles que le développement et la justice sociale, ou externes.

Se félicitant des dernières réalisations de la diplomatie marocaine, “dont nous devons être fiers”, M. El Otmani a évoqué le message adressé par SM le Roi, mercredi, au Président de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas Abou Mazen, dans lequel le Souverain a réitéré la position constante du Royaume du Maroc soutenant la cause palestinienne, le statut spécial et le cachet musulman de la ville sainte d’Al-Qods et de la Mosquée Al-Aqsa.