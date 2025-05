Ouverture du Sommet des médias arabes à Dubaï

Le coup d’envoi des travaux du Sommet des médias arabes a été donné, lundi à Dubaï, avec la participation d’un parterre de figures de la scène médiatique et culturelle, de rédacteurs en chef de journaux ainsi que d’écrivains arabes.

Réunissant près de huit mille personnalités du monde des médias, la première journée du Sommet est marquée notamment par une cérémonie de remise du Prix des médias pour la jeunesse arabe « Ibdaâ » (Créativité), ainsi que par plusieurs sessions du Forum des médias des jeunes arabes.

L’agenda du Sommet, qui se poursuit jusqu’au 28 mai, prévoit également la tenue de plus de 175 séances plénières et de plus de 35 ateliers animés par de grandes institutions médiatiques et des plateformes numériques mondiales.

Cet événement, qui accueille un grand nombre de personnalités influentes, de figures politiques et médiatiques, de rédacteurs en chef, de dirigeants d’institutions médiatiques, de créateurs de contenu, d’influenceurs, d’experts en technologies de l’information et d’universitaires venus des différents pays du monde arabe, ambitionne d’explorer les perspectives de développement des médias arabes dans l’avenir et leur impact sur les sociétés.

Ce Sommet, qui comprend également un Forum des médias arabes et un Sommet des pionniers arabes des réseaux sociaux, vise à identifier les moyens de renforcer le rôle des médias dans le soutien au développement durable et à la stabilité, pour répondre aux aspirations des peuples arabes à un avenir meilleur.