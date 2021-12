Ouverture de la nouvelle prison locale d’Assilah (DGAPR)

La DGAPR a indiqué, dans un communiqué, que l’ouverture de cet établissement pénitentiaire s’inscrit dans le cadre de sa stratégie basée sur la modernisation des structures pénitentiaires, en remplaçant les anciens établissements par d’autres plus modernes.

Cette prison a été conçue dans le respect des standards internationaux relatifs aux droits de l’Homme, particulièrement en ce qui concerne l’accueil des différentes catégories de détenus en vue de leur réinsertion après leur libération, a souligné le communiqué, notant que cet établissement dispose de plusieurs quartiers, dont un dédié aux femmes et un autre consacré aux mineurs.

Par ailleurs, la DGAPR a veillé à humaniser l’espace carcéral de cet établissement pénitentiaire, avec un centre pédagogique comprenant des salles d’enseignement et des ateliers dédiés à la formation professionnelle, en plus d’une salle consacrée aux visites familiales et une clinique équipée du matériel médical nécessaire, a conclu la même source.