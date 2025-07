ONU : le Conseil de sécurité prolonge de six mois le mandat de la mission de paix au Golan

Adoptée à l’unanimité, la résolution insiste notamment sur l’obligation faite aux deux parties de « respecter pleinement et scrupuleusement les dispositions de l’Accord sur le dégagement des forces israéliennes et syriennes de 1974 ».

En vertu de ce nouveau texte, le Conseil de sécurité exhorte toutes les parties à coopérer pleinement avec la FNUOD et à respecter ses privilèges et immunités.

Il souligne en outre que la FNUOD demeure une entité impartiale et qu’il importe de “cesser toute activité susceptible de mettre en danger les soldats de la paix et d’accorder au personnel des Nations Unies la liberté dont il a besoin pour s’acquitter de son mandat en toute sûreté et en toute sécurité”.

Créée en 1974 par la résolution 350 du Conseil de sécurité, la FNUOD est chargée de surveiller le respect de l’Accord établissant une zone tampon et des zones égales de délimitation des forces entre la Syrie et Israël.