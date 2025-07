Peine de prison de 5 ans confirmée par Alger à l’encontre de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal

Après avoir regretté la condamnation par l’Algérie du journaliste français Christophe Gleizes à une peine de 7 ans de prison, la France « regrette la condamnation en appel à une peine de prison ferme de notre compatriote Boualem Sansal qui maintient la peine prononcée en première instance ».

La Cour d’appel d’Alger a confirmé mardi une peine de 5 ans de prison ferme à l’encontre de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné en Algérie depuis plus de sept mois.

« Cette décision est à la fois incompréhensible et injustifiée », déplore ce mardi le quai d’Orsay, sans exiger la libération de l’écrivain.

La France appelle les autorités algériennes « à faire preuve d’un geste de clémence et à trouver une issue rapide, humanitaire et digne à la situation de notre compatriote », prenant en compte son état de santé et des considérations humanitaires.

« Notre souhait est qu’il puisse être libéré et soigné », conclut le communiqué du quai d’Orsay

La France et l’Algérie traversent une grave crise diplomatique, marquée par des expulsions de diplomates de part et d’autre, des restrictions pour les titulaires de visas diplomatiques et un gel de toutes les coopérations.