Nucléaire: Washington avertit Téhéran du risque d’aggraver son isolement

Mercredi, le Conseil des gouverneurs de l’AIEA a adopté une résolution appelant l’Iran à coopérer pleinement avec l’enquête des inspecteurs de l’ONU sur trois sites non déclarés.

Avant le vote, l’Iran a annoncé qu’il déconnectait plusieurs caméras de l’AIEA sur ses sites nucléaires qui fonctionnaient en violation de ses engagements internationaux.

“Malheureusement, la première réaction de l’Iran à l’action du Conseil n’a pas été de remédier au manque de coopération et de transparence qui a suscité un rapport négatif du directeur général de l’AIEA et une si forte préoccupation au sein du Conseil, mais plutôt de menacer de nouvelles provocations nucléaires et de nouvelles réductions de la transparence”, a déploré M. Blinken dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie américaine a souligné que “de telles mesures seraient contre-productives et compliqueraient davantage nos efforts pour revenir à une mise en œuvre complète de l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien”.

Il a en outre estimé que le seul résultat d’une telle voie sera une “aggravation de la crise nucléaire et un isolement économique et politique supplémentaire pour l’Iran”.

“Nous continuons à faire pression sur l’Iran pour qu’il choisisse plutôt la diplomatie et la désescalade”, a-t-il dit.