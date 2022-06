Le Maroc réaffirme son plein soutien à la candidature de Mohamed Ould Amar pour un 2è mandat à la tête de l’ALECSO

“Partant des liens de fraternité unissant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son frère Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et en consécration des relations solides de coopération existant entre le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie soeur, le Royaume du Maroc réaffirme son plein soutien à la candidature de M. Mohamed Ould Amar pour un deuxième mandat au poste de Directeur général de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science”, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopérations africaine et des Marocains résidant à l’étranger.