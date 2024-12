Le CPS réitère le soutien continue de l’UA à la Somalie en assurant le renforcement des capacités de ses forces de sécurité

Dans un communiqué publié mercredi et ayant sanctionné sa réunion du 19 décembre sur la communication relative à la situation en Somalie et aux arrangements de sécurité pour l’après-ATMIS (Mission de Transition de l’UA en Somalie), le CPS a souligné la nécessité impérieuse d’accroître l’aide apportée au Gouvernement fédéral de la Somalie dans le cadre de la mobilisation des ressources nécessaires aux priorités en matière de stabilisation et d’édification de l’État.

Le CPS a également insisté sur la nécessité d’assurer un transfert sans heurts et ordonné des responsabilités en matière de sécurité aux forces de sécurité somaliennes, réaffirmant en outre la nécessité impérieuse de renforcer les capacités et les moyens d’action des forces de sécurité somaliennes.

Le CPS a aussi encouragé le Gouvernement fédéral de Somalie à accélérer la constitution et l’intégration de forces de sécurité responsables, abordables, autonomes et capables de tenir des zones et d’entreprendre des opérations dans le cadre de la stratégie « nettoyage, tenue et construction », afin que l’AUSSOM (Mission d’appui et de stabilisation de l’UA en Somalie) puisse procéder au transfert en bon ordre des responsabilités en matière de sécurité à la Somalie à la date prévue.

Le CPS a d’autre part noté avec préoccupation que l’approbation de l’AUSSOM et de ses modalités de financement par le Conseil de sécurité des Nations unies, en dépit des résolutions 2741 et 2748 du CSNU, reste en suspens, ce qui pose des problèmes pour le déploiement de la mission à la date du 1er janvier 2025 et a d’énormes conséquences pour la situation sécuritaire en Somalie et dans toute la région de la Corne de l’Afrique et, à cet égard, souligne une fois de plus l’importance d’assurer un financement prévisible, durable et adéquat de l’AUSSOM.