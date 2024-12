Essaouira : des Chrétiens, Juifs et Musulmans réunis autour de la « Bûche de la Fraternité »

Cette initiative à forte charge symbolique, portée par l’Association « Chabab Al Fan Al Assil », en partenariat avec l’Association Marocains Pluriels, a réuni des personnalités de divers horizons, issues des trois religions monothéistes, dont le Curé de l’église, le Père Jean-Claude Gons.

Symbole fort de tolérance et de dialogue interreligieux, cette rencontre a mis en avant les valeurs d’ouverture, du vivre-ensemble et du rapprochement interreligieux qui font l’ADN de la Cité des Alizés, carrefour séculaire de diversité culturelle et spirituelle.

Au cours de cette célébration émouvante, les participants ont échangé des messages inspirants de paix et d’espoir, tout en partageant la célèbre et savoureuse « Bûche de Noël », emblème d’unité et de convivialité.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le Père Jean-Claude Gons a mis en relief « l’importance fondamentale de telles initiatives dans la construction d’un dialogue authentique et fructueux entre les confessions », exprimant avec émotion sa gratitude envers la jeunesse et les différentes communautés d’Essaouira qui, année après année, s’associent avec enthousiasme à cette célébration qui « va droit au cœur ».

« Le Maroc se distingue brillamment, sur la scène mondiale actuelle, par sa capacité exemplaire à promouvoir la cohabitation pacifique et l’harmonie respectueuse entre les différentes communautés. Ce modèle unique de vivre-ensemble incarne un engagement profond et noble en faveur des valeurs universelles de tolérance et de fraternité sincère », s’est-il félicité.

De son côté, Hicham Dinar, président de l’Association « Chabab Al Fan Al Assil », a fait savoir que cette initiative, désormais érigée en tradition annuelle dans plusieurs villes du Royaume, vise à renforcer les liens solides de fraternité et de respect mutuel entre les différentes communautés religieuses résidant dans la Cité des Alizés, connue pour sa riche histoire et sa diversité culturelle et spirituelle exceptionnelle.

Approchés par la MAP, des membres des communautés des trois religions monothéistes ont, quant à eux, fait part de leur « immense joie de participer à cet événement marquant, qui témoigne de l’esprit de cohésion et d’ouverture d’Essaouira, ville emblématique du vivre-ensemble au Maroc ».