L’ONMT déploie sa stratégie pour faire briller le Maroc lors de la CAN 2025

Le Conseil d’administration de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) s’est réuni ce lundi 23 décembre à Rabat, sous la présidence de Mme Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire et en présence des administrateurs de l’Office.

Dans sa présentation, Achraf Fayda, Directeur Général de l’ONMT est tout d’abord revenu sur une année 2024 exceptionnelle, marquée par des performances records sur tous les segments et marchés.

Le Maroc a surperformé en 2024, avec un taux de croissance de 19%, comparé une moyenne mondiale de 12%. A fin novembre 2024, le Maroc a ainsi accueilli 15.9 millions de touristes, en augmentation de 20%, un record pour la destination. Les nuitées ont progressé de 10% à fin octobre soit 24,1 millions de nuitées et les recettes ont atteint près de 97 milliards de DH à fin octobre, en hausse de 9%, confirmant la place du secteur du tourisme parmi les grands pourvoyeurs de devises du pays.

« Nous réalisons des chiffres record grâce à la mobilisation et l’engagement de toutes les parties prenantes, que ce soit le secteur public, le secteur privé, ou nos partenaires internationaux. Notre feuille de route du tourisme porte ses fruits, et nous entamons l’année 2025 avec confiance et détermination», a déclaré Mme Fatim-Zahra Ammor.

Durant l’année 2024, l’ONMT a poursuivi son plan d’action «Light in Action», misant sur quatre axes majeurs : le marketing, le digital, l’aérien et la conquête de nouveaux marchés. Sur le volet digital, l’Office a produit de nombreux contenus destinés à la promotion des territoires et des marques du tourisme marocain via les canaux digitaux.

Par rapport à la connectivité, une capacité contractuelle exceptionnelle de plus de 11 millions de sièges a été sécurisée, en progression de 25% par rapport à 2023. Plus de 120 nouvelles routes ont été déployées, atteignant un total de 705 routes et connectant 25 marchés, soit 6 marchés de plus qu’en 2023.

Concernant la distribution, l’ONMT a sécurisé plus de 5 millions de touristes via les Tour-Opérateurs (TO) et les agence de voyage en ligne (OTA), soit une hausse de 63% du flux des touristes.

L’année 2025 aura pour objectif la consolidation des acquis, avec le lancement de 2 nouvelles vagues de la campagne Terre de Lumière et le lancement de la nouvelle campagne Ntla9awfbladna, qui sera accompagnée d’une étude de marché sur le tourisme interne.

En matière de digital, il est prévu une refonte du portail visitmorocco suivant les nouvelles tendances du secteur ainsi qu’une synchronisation des actions de l’influence marketing avec les actions RP des marchés.

Par rapport au volet de l’aérien, l’objectif sera de 13,3 M de sièges soit une progression annuelle de +20%, à travers l’établissement de nouvelles routes et l’expansion dans les marchés nouvellement connectés comme les USA, le Canada et l’Europe de l’Est.

En matière de distribution, l’objectif fixé est de 2,5 M de clients soit une évolution de 25 % par rapport à 2024, ainsi que 9,23 M de nuitées, soit une progression annuelle de +20%.

Pour la CAN 2025, l’ONMT prévoit de faire de cet évènement majeur une vitrine pour la promotion du Maroc comme Destination Africaine d’Excellence. Un plan promotionnel ambitieux autour de la CAN 2025 sera déployé, exploitant le pouvoir fédérateur du sport pour positionner la destination Maroc comme Terre de football et destination africaine d’excellence.

Bien au-delà̀ d’une compétition sportive, la CAN sera pour l’ONMT, une opportunité́ unique et exceptionnelle de faire briller la nation et la destination.

A l’issue de la présentation, le rapport d’activité de l’ONMT, ainsi que son bilan financier pour l’exercice ont été approuvés par l’ensemble des administrateurs, de même que son plan d’action 2025 et ses projets structurants pour l’avenir de la destination Maroc, en ligne avec la feuille de route du secteur.