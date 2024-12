L’ancien président américain Jimmy Carter décède à l’âge de 100 ans

Carter, qui a servi en tant que 39e président des Etats-Unis , de 1977 à 1981, avait décidé, il y a près de deux ans, de renoncer à tout soin médical à la suite de problèmes de santé récurrents, rapporte la presse américaine, citant des personnes proches de sa famille.

Le mandat de l’ex-président démocrate et prix Nobel de la paix a été marqué notamment par des efforts soutenus pour le règlement du conflit au Proche-Orient et le rapprochement entre Washington et Pékin, mais également par des coups durs portés à l’économie américaine.

Dans un message de circonstance, le président Joe Biden a regretté la disparition “d’un dirigeant, d’un homme d’État et d’un humanitaire extraordinaire”.

Des funérailles nationales officielles seront organisées dans la capitale Washington en l’honneur de James Earl Carter, a indiqué l’actuel locataire de la Maison Blanche.

Pour sa part, le président-élu Donald Trump a rappelé que le 39e président “a fait tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer la vie de tous les Américains”, tout en faisant face à des défis “survenus à un moment crucial pour notre pays”.

“Pour cela, nous lui devons tous une dette de gratitude”, a écrit Trump dans un message sur les réseaux sociaux.