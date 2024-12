La Chine dévoile un TGV capable d’atteindre 450 km/h

Le futur train permettra de réduire les temps de trajet et d’améliorer la connectivité rendant les déplacements plus pratiques et efficaces pour les voyageurs, ajoute la même source. Le CR450 sera le « TGV » le plus rapide au monde, selon China Railway, qui prévoit de réaliser une série d’essais supplémentaires et d’optimiser les indicateurs techniques afin de permettre une mise en service commerciale dans les meilleurs délais.

La Chine dispose d’environ 47.000 kilomètres de lignes à grande vitesse reliant ses principales villes.

Ces dernières années, le géant asiatique a exporté sa technologie ferroviaire à grande vitesse en Thaïlande, en Indonésie et en Serbie, où il a construit la ligne Belgrade-Novi Sad.