Migration: un dialogue interrégional des pays champions du Moyen Orient, de l’Afrique et de l’OCDE à Rabat les 26 et 27 janvier

Organisée par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et le Maroc, ce dialogue interrégional vient consacrer le leadership du Royaume dans le domaine de la migration, qui, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, Leader de l’Union africaine sur la question de la Migration, mène une politique migratoire humaniste, globale, pragmatique et agissante, plaçant les migrants au centre de ses actions et ses initiatives, indique jeudi le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, dans un communiqué.

Cette rencontre verra la participation des représentants des pays champions de la mise en œuvre du Pacte de Marrakech, de l’OIM et du Réseau des Nations Unies sur la migration, provenant des différents continents, précise le communiqué. Elle vise ainsi, poursuit la même source, à mobiliser les pays champions du Pacte de Marrakech autour des progrès réalisés après le premier forum d’examen des migrations internationales (IMRF) tenu à New York, en mai 2022, à planifier l’examen continental africain à venir, tout en établissant un lien avec les examens effectués par les pays de la région MENA ainsi qu’à favoriser le partage des bonnes pratiques et l’apprentissage entre pairs.

Les travaux de ce dialogue interrégional contribueront à la consolidation du rôle important des pays champions de la migration, ainsi qu’à l’élargissement du nombre de pays champions à travers le partage des leçons apprises et des pratiques optimales, dans la perspective des prochains examens régionaux du Pacte prévus en 2024, ajoute-t-on.

L’initiative des Pays Champions de la mise en œuvre du Pacte de Marrakech sur la Migration est un groupe ouvert de 33 États d’origine, de transit, de destination et de retour, engagés dans la mise en œuvre effective du Pacte, dans le but d’atteindre les objectifs de développement durable.