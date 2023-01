La production automobile britannique à son plus bas niveau depuis 66 ans

Ces facteurs ne sont pas spécifiques au Royaume-Uni et ont pesé sur la production à l’échelle mondiale. Mais le pays a souffert en outre de fermetures d’usines.

Le site de Honda à Swindon (sud de l’Angleterre) a ainsi fermé ses portes à l’été 2021, et l’usine de Vauxhall à Ellesmere Port (nord de l’Angleterre) a suspendu sa production depuis le printemps dernier, le temps d’une reconversion pour fabriquer des vans électriques. “L’industrie automobile a connu trois années épouvantables”, a déploré le directeur général de la SMMT, Mike Hawes, soulignant que “l’année dernière a été la pire depuis 1956. “Nous sommes à environ 40%” du niveau de production de 2019″.

Le secteur espère pouvoir enfin souffler l’an prochain, grâce à une atténuation des pénuries de semi-conducteurs. En 2023, la SMMT prévoit une hausse de 15% de la production de voitures et camionnettes et espère renouer avec le million de véhicules produits en un an d’ici à 2025.