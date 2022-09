Mer Egée: la Grèce rejette les déclarations “ouvertement menaçantes” du président turc

M. Erdogan a prononcé plusieurs discours depuis août, à l’occasion de la célébration du centenaire de la victoire de la Turquie dans la guerre de trois ans (1919-1922) contre la Grèce qui avait parachevé la création de l’État turc suite à l’effondrement de l’empire ottoman. Selon Athènes, le président turc a accusé la Grèce d'”occuper” les îles de la mer Égée, dont le statut a été réglé dans les traités d’après-guerre. M. Erdogan a aussi averti les grecs d’un imminent déploiement militaire turc, affirmant que l’armée pourrait “arriver du jour au lendemain” et “faire le nécessaire”.

Dans ses lettres de protestation adressées à l’ONU, l’UE et l’OTAN, la Grèce dénonce ces propos “ouvertement menaçantes” et “inacceptables”.

Le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias, a quant à lui annoncé mardi que les déclarations des responsables turcs étaient “de plus en plus scandaleuses et inacceptables” et a averti que l’armée grecque “était suffisante pour défendre notre patrie”.

Le président turc, qui se prépare aux élections de 2023, a haussé le ton ces derniers mois contre son voisin de l’ouest. Athènes et Ankara se disputent depuis des années les frontières maritimes et les droits d’exploration énergétique dans plusieurs secteurs de la mer Égée qui les sépare ainsi qu’en Méditerranée orientale.