Maroc-Québec: volonté commune de raffermir les relations de coopération

Lors de cet entretien tenu mercredi, les deux responsables ont examiné les moyens à même de raffermir les relations bilatérales au service des deux parties, indique un communiqué du Consulat général du Maroc à Montréal.

Ils ont en outre exprimé leur satisfaction du niveau de la coopération bilatérale dans les domaines de l’enseignement et de la formation, comme en témoigne le nombre croissant d’étudiants marocains dans les universités de la province canadienne, tout en exprimant le souhait d’étendre cette coopération pour inclure la formation professionnelle.

M. Ifriquine a rappelé, à cette occasion, que les relations du Maroc avec le Québec constituent un volet important des relations maroco-canadiennes, notamment dans les domaines du commerce, de l’enseignement et de la culture.

Il a émis le souhait d’imprimer une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, en multipliant les contacts entre les opérateurs économiques des deux parties pour prospecter de nouvelles opportunités de partenariat dans des secteurs porteurs tels que l’automobile, l’aéronautique, les nouvelles technologies d’information et les énergies propres.

Le diplomate marocain a, par ailleurs, relevé que le Maroc et le Canada célèbrent cette année le 60è anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, notant qu’il s’agit là d’une occasion pour passer en revue ces relations dans le but de les développer davantage à travers notamment l’organisation d’évènements conjoints dans des domaines d’intérêts communs.

M. Ifriquine a, par la même occasion, évoqué le rôle grandissant que joue le Maroc en Afrique notamment au sein de l’Union africaine, soulignant que le Royaume a toujours été un “grand défenseur” de l’agenda africain.

Il a, dans ce sens, fait observer que le Maroc accorde une grande importance au développement économique et social du continent, notamment à travers la promotion des investissements et des partenariats à long terme, tout en rappelant que le Royaume représente un véritable hub et un pourvoyeur d’opportunités pour le développement socio-économique de l’Afrique. Pour sa part, Mme Barcelo a exprimé sa satisfaction quant à l’évolution des relations bilatérales, notamment après l’ouverture à Rabat d’une représentation de la province du Québec, l’une des trois représentations québécoises sur le continent africain.

Ce bureau contribue à renforcer la coopération étroite qui couvre aujourd’hui une multitude de secteurs, tels que l’éducation et l’enseignement supérieur, les énergies propres et renouvelables, l’entrepreneuriat, la science et l’innovation ou encore l’agroalimentaire.