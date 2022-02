One Ocean Summit : ouverture à Brest du segment de haut niveau avec la participation du Maroc

Le Royaume est représenté à cet événement international de trois jours, qui a débuté mercredi, par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui conduit une délégation de haut niveau.

M. Akhannouch a été accueilli à son arrivée sur le site de l’événement par le président français Emmanuel Macron.

Le chef du gouvernement prend part à ce segment de haut niveau, auquel participent en présentiel, ou par visioconférence et des messages vidéo, une trentaine de chefs d’État et de gouvernement, ainsi que des dirigeants d’organisations onusiennes et internationales, dont le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, et la directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay.

Organisé du 9 au 11 février, à l’initiative de la France dans le cadre de sa présidence du Conseil de l’Union européenne, en coopération avec les Nations Unies, le One Ocean Summit devra donner une “impulsion politique forte” à l’agenda européen et international des enjeux maritimes, en particulier pour faire aboutir les négociations multilatérales qui impactent l’Océan et nourrir la conférence “United Nations Ocean”, prévue fin juin 2022 à Lisbonne.

Depuis mercredi, près de 400 experts, ONG et dirigeants politiques des quatre coins du monde planchent sur des dossiers cruciaux en vue de la préservation des mers et océans.

Le Sommet permettra, selon les organisateurs, de partager les connaissances et de croiser les approches, notamment en intégrant le changement climatique, afin de mieux anticiper les crises océaniques ainsi que les transformations technologiques, scientifiques et environnementales.

Le sommet s’achèvera par l’annonce d’engagements ambitieux en faveur de la protection des océans.