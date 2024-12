Le don de la « Centrale électrique Sa Majesté le Roi Mohammed VI” inscrit dans les annales de la coopération Maroc-Niger (Amadou Haoua)

Le don par le Royaume du Maroc de la “Centrale électrique Sa Majesté Le Roi Mohammed VI” au Niger « s’inscrit en lettres d’or dans les annales de la coopération entre le Maroc et le Niger », s’est félicitée la ministre nigérienne de l’Energie, Amadou Haoua.

« Il s’agit d’une aube nouvelle qui consacre les relations historiques, séculaires, fructueuses et cordiales qui existent entre les peuples marocain et nigérien », a affirmé la ministre lors de la cérémonie officielle d’inauguration de la Centrale, ce jeudi 12 décembre 2024, à Niamey.

Dans ce sens, Mme Haoua a exprimé au Roi Mohammed VI la profonde reconnaissance du peuple nigérien, pour son précieux et constant soutien, ainsi que pour son engagement en faveur du Niger.

« Grâce à cette excellente coopération, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a gratifié le Niger d’une centrale électrique de 22,5MVA qui apportera plus d’énergie électrique à la population nigérienne », a-t-elle fait valoir.

Le Général de Brigade, Abdourrahmane Tiani, Président du Conseil National de la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) du Niger, a reçu par la suite en audience la délégation marocaine ayant pris part à la cérémonie d’inauguration à Niamey de la Centrale électrique « Sa Majesté le Roi Mohammed VI », offerte par le Maroc au Niger sur très hautes instructions du Roi Mohammed VI.

La délégation marocaine était composée de l’Ambassadeur, Directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), M. Mohamed Methqal, du Directeur général de l’Office national de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE), M. Tarik Hamane et de l’ambassadeur du Maroc à Niamey, M. Allal El Achab.

A cette occasion, le Président du CNSP a exprimé, en son nom et au nom du peuple nigérien, toute sa gratitude et ses chaleureux remerciements au souverain pour son au profit du Niger dans le cadre de l’accompagnement du Maroc à ce pays pour le développement de ses capacités énergétiques.

Se félicitant de l’excellence des relations bilatérales multiformes entre les deux pays, M. Tiani a mis en avant l’importance stratégique de la Centrale électrique qui contribuera au renforcement de la souveraineté énergétique du Niger et à l’amélioration de la desserte en énergie électrique pour la population nigérienne.

De son côté, le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assoumane Abdou Harouna, a salué les liens séculaires entre le Niger et le Maroc, un pays frère et ami, ainsi que leur coopération dynamique, responsable et exemplaire, rappelant que le Royaume a toujours été aux côtés du Niger.

Cette centrale renforcera sans nul doute la capacité de production en énergie électrique de la Société nigérienne d’électricité (NIGELEC), dont le personnel saura se servir avec parcimonie de ces équipements de dernière génération, c’est-à-dire à la pointe de la technologie du moment, a-t-il ajouté.

Don du Royaume du Maroc, la Centrale électrique s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales fraternelles, suite à la grave crise énergétique que subit le Niger.

Ainsi, la Centrale vise à renforcer les capacités du Niger en matière d’électricité et devrait contribuer à lui permettre d’atteindre sa souveraineté et son indépendance énergétique, un domaine crucial qui constitue l’un des moteurs du développement économique.

Réalisé dans un temps record, ce projet, coordonné par l’Agence Marocaine de Coopération Internationale, a été confié à une équipe conjointe composée de représentants de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable et de la Société nigérienne d’électricité.