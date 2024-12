Tenue à Laâyoune de la 1è session de la Commission mixte de Coopération Maroc-Zambie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a co-présidé, vendredi à Laâyoune (provinces du sud du Maroc), avec son homologue zambien, Mulambo Haimbe, la 1ère session de la Commission mixte de Coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Zambie.

Cette première Commission mixte est appelée à donner une nouvelle impulsion pour consolider davantage les liens entre le Maroc et la Zambie avec la signature de sept accords de coopération portant sur divers domaines de coopération notamment le tourisme, les énergies renouvelables, la formation professionnelle, la justice, l’investissement et l’enseignement supérieur.

MM. Bourita et Haimbe ont aussi affirmé, à cette occasion, leur volonté de continuer à œuvrer conjointement pour asseoir un partenariat dense et multidimensionnel qui s’inscrit dans le cadre de la vision partagée par les chefs d’État des deux pays, le Roi Mohammed VI et le président Hakainde Hichilema.

Dans le cadre des travaux de cette Commission, la Zambie a par ailleurs réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et à la souveraineté du Royaume sur son Sahara. Cette position a été exprimée dans un Communiqué conjoint.

M. Haimbe a également salué le consensus international croissant et la dynamique conduite par le Roi en faveur du Plan marocain d’autonomie et la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son Sahara.

Il a aussi réitéré le plein soutien de la Zambie au Plan marocain d’autonomie qu’elle qualifie comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste, saluant les efforts des Nations Unies comme cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend régional du Sahara.