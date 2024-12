André Azoulay : « Le Maroc incarne en soi l’Alliance de toutes nos Civilisations »

« Par son ouverture au monde et son enracinement dans la culture du dialogue, de la paix et de l’écoute de tous les narratifs, le Maroc incarne en soi l’Alliance de toutes nos civilisations », a affirmé, vendredi à Fès, le Conseiller du Roi, André Azoulay.

S’exprimant à l’ouverture des Rencontres de l’Université Euromed de Fès organisées sous le haut patronage du Roi Mohammed VI pour débattre du thème « Reconstruire la confiance pour un monde uni et pluriel », M. Azoulay a mis en relief « le respect dont jouit le Maroc au sein de la Communauté des Nations, un respect forgé par la réponse que notre pays a su apporter aux défis de la fracture, aux illusions mortifères du déni et de l’exclusion quand tout autour de nous s’évapore, ou sont mis en équation les acquis les plus fondamentaux de nos sociétés et de nos civilisations qu’à tort nous avions crus irréversibles ».

« Consacrées par notre Constitution, la richesse, la modernité et la légitimité de toutes nos diversités est dans notre ADN et elle fait désormais autorité dans le monde », a souligné le Conseiller du Roi devant un parterre de personnalités entourées de plusieurs centaines d’étudiants originaires d’une cinquantaine de pays.

Rappelant qu’il avait été membre du Groupe de Haut Niveau mis en place il y a plus de 20 ans par les Nations Unies pour créer l’Alliance des Civilisations, M. Azoulay s’est félicité de voir que c’est au Maroc et à l’Université Euromed de Fès que se crée aujourd’hui la première Chaire au monde de l’Alliance des Civilisations.

« Fort de l’autorité éclairée de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc confirme avec cette Chaire la continuité de ses engagements en préparant les générations montantes à prendre le relais pour conforter la centralité du leadership marocain et donner ses meilleures chances à un monde réconcilié avec l’universalité des valeurs de paix et de la modernité de l’art de vivre ensemble », a ajouté, pour conclure, le Conseiller du Roi.