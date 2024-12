Omar Hilale : la diplomatie Royale est une diplomatie plurielle par excellence, dont le rayonnement international est « immensément jalousé »

« La diplomatie Royale n’est pas mono causale. C’est une diplomatie plurielle par excellence, dont le rayonnement international est immensément jalousé. Elle est crédible parce que sans agenda caché. Elle est engagée parce qu’elle a des convictions profondes et enracinées dans sa longue histoire », a expliqué M. Hilale à l’occasion du « Forum Maroc Diplomatique Sahara » à Dakhla.

« Elle s’implique dans toutes les questions globales parce qu’elle ambitionne d’être acteur de la solution et non un facteur de trouble. Elle est écoutée parce que porteuse de message de la modération. Elle est respectée parce qu’elle est attachée aux valeurs universelles », a poursuivi le diplomate marocain dans son intervention sur les « 25 ans de la Diplomatie Royale ».

M. Hilale a relevé que la diplomatie Royale est aussi sollicitée parce qu’elle « excelle dans l’art de construire des ponts entre les Etats et les groupes régionaux. Elle est régulièrement conviée pour assumer des responsabilités internationales ou régionales, faciliter des processus multilatéraux complexes ou négocier des résolutions ou déclarations sensibles des Chef d’Etat et de gouvernement dans les Nations Unies, parce qu’elle assure autant qu’elle rassure ».

A cet égard, il a mis en avant les principales facettes de la diplomatie Royale, notamment la « diplomatie spirituelle », en ce sens que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en sa qualité de Commandeur des Croyants, est l’artisan d’une diplomatie spirituelle transnationale et multidimensionnelle destinée à promouvoir l’Islam authentique, la culture de paix, le dialogue inter-culturel et inter-religieux et la coexistence harmonieuse entre les peuples, ainsi qu’à relever les défis contemporains de l’extrémisme violent, de la radicalisation, du racisme ou du discours de haine.

La diplomatie Royale, a ajouté l’ambassadeur, est aussi une diplomatie de la solidarité avec le peuple palestinien, la cause palestinienne étant au coeur de SM le Roi et constamment au centre de l’action diplomatique du Royaume.

Il s’agit aussi d’une diplomatie des droits de l’Homme, comme en témoignent les grandes avancées réalisées dans le domaine des droits de l’Homme sous le règne de Sa Majesté le Roi, qui ont « scellé irréversiblement l’image d’un Royaume démocratique, attaché à l’Etat de droit, ouvert sur la modernité et résolument respectueux des principes universels des droits humains », a souligné M. Hilale.

La diplomatie du Souverain a également une vocation humanitaire, qui puise ses racines dans les valeurs d’altruisme et de solidarité enracinées dans l’histoire des Sultans Marocains envers les populations vulnérables partout dans le monde.

De même, la diplomatie Royale se veut une diplomatie du voisinage européen et du maintien de la paix, a poursuivi l’ambassadeur, ajoutant qu’elle est aussi une « diplomatie de la coopération sud-sud ». A ce propos, il a rappelé que le Roi a sillonné le continent africain, effectué 50 voyages et ouvert ainsi les marchés de plusieurs pays du continent au secteur privé et entreprises marocaines dans multiples domaines.

M. Hilale a expliqué que la diplomatie du Roi repose, depuis un quart de siècle, sur un socle de fondamentaux qui font sa force autant que sa spécificité, à savoir : la sacralité de la cause nationale, la force des principes, l’indépendance décisionnelle, la vision lucide des enjeux mondiaux, et la transparence avec les partenaires bilatéraux et internationaux et le courage d’assumer ses postures sans compromission ni complaisance.

Ces fondamentaux portent également sur l’audace et la résilience face aux bouleversements régionaux et internationaux, l’ambition de placer le Royaume parmi les pays écoutés agissants et influents, et le respect jamais démenti de la Charte des Nations Unies, l’attachement irréfragable au droit international, et la constance du multilatéralisme pour la mise en oeuvre des trois piliers des Nations Unies : la paix, le développement et les droits de l’Homme.

Il s’agit aussi de l’engagement résolu en faveur de la paix et la sécurité internationales, du règlement pacifique des différends, du soutien aux causes justes, de la solidarité et de la coexistence avec les autres peuples, ainsi que de la proactivité dans la discrétion, a-t-il expliqué.

Évoquant la question du Sahara marocain, M. Hilale a souligné que cette question a été et demeure au premier rang des priorités diplomatiques du Roi Mohammed VI, et ce depuis le premier jour de Son Règne.

« Le temps qu’Il lui a consacré, le suivi quotidien qu’Il lui a dédié et la fermeté qu’Il a opposé dans sa défense ont profondément impacté la gestion de cette question à l’ONU et ailleurs », a-t-il expliqué, relevant que ceci a débouché sur une prise de conscience internationale que le Sahara marocain n’est pas seulement une question d’intégrité territoriale, mais également et surtout une cause existentielle pour le Royaume.

L’action soutenue et les efforts inlassables de sensibilisation menés par le Souverain ont ancré la justesse de la cause nationale aux niveaux régional et international, a-t-il dit, précisant que le résultat a été la reconnaissance et le soutien à la marocanité du Sahara par de grands pays tels les États Unis et la France ainsi que par des dizaines de pays arabes, africains et latino-américains, dont une trentaine ont ouvert leurs Consulats généraux à Laâyoune et Dakhla.

M. Hilale a conclu en soulignant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI est un Souverain « visionnaire en harmonie avec son siècle ». « Un Monarque fin diplomate adepte de l’art de la médiation et artisan de compromis entre différents protagonistes », a dit l’ambassadeur, affirmant que le Souverain est « habité par l’ambition du rayonnement diplomatique de Son Royaume, miroir de son histoire multiséculaire, de ses valeurs universelles et Sa confiance en un avenir prospère ».