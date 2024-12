Le Maroc suit les développements en Syrie et souhaite la réalisation des aspirations du peuple syrien en matière de stabilité et de développement (Bourita)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé, lundi à Rabat, que « le Royaume du Maroc suit de près les développements accélérés et importants en Syrie », et souhaite la réalisation des aspirations du peuple syrien en matière de stabilité et de développement.