Le Maroc, un acteur stratégique influent dans le bassin atlantique (universitaire US)

Le Maroc s’érige désormais en acteur stratégique influent dans le bassin atlantique, à la faveur de son modèle de développement économique durable et son rôle en matière de résilience économique en Afrique, a estimé Michael Tanchum, professeur universitaire et chercheur au centre de réflexion américain « Middle East Institute ».

Dans un entretien avec la MAP, en marge des travaux de la 13ème édition de la conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South (PCNS) « The Atlantic Dialogues » à Rabat, M. Tanchum a salué les initiatives du Royaume visant le soutien et le développement du secteur de l’agriculture en Afrique, citant à cet égard le programme OCP Afrique, présent à travers 12 filiales au niveau du continent.

Ces initiatives du Royaume ont ainsi contribué à améliorer le rendement des récoltes agricoles dans plusieurs pays africains, a-t-il relevé, soulignant que ce programme représente un exemple de coopération gagnant-gagnant, qui contribue à renforcer l’industrialisation et la création d’emplois en Afrique.

Pour l’universitaire américain, le Maroc se positionne, également, comme un leader en matière d’énergies renouvelables, notant que le Royaume partage son expertise avec les pays africains afin de les aider à diversifier leurs sources d’énergie et renforcer leur résilience aux défis climatiques.

M. Tanchum a également souligné le rôle clé du Maroc en tant que passerelle entre l’Afrique et les États-Unis et porte d’entrée pour les entreprises américaines au marché du continent.

Évoquant les perspectives de coopération bilatérale à la veille de l’entrée en fonction de la nouvelle administration américaine, l’universitaire a dit s’attendre à une nouvelle dynamique de coopération plus étroite dans les domaines économiques, industriels et sécuritaires entre le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique.

Ce partenariat stratégique sera bénéfique pour les deux pays en offrant des opportunités de croissance et d’investissement, à la fois pour le Maroc et les États-Unis, a conclu M. Tanchum.

L’édition 2024 des « Atlantic Dialogues » (12-14 décembre) porte sur une variété de sujets d’ordre économique et géopolitique, reflétant les mutations d’un Atlantique élargi et mieux intégré, à travers des panels, des tables rondes et d’autres sessions collaboratives.

Les débats s’articulent autour notamment de la diplomatie culturelle, le paradigme de la sécurité régionale, les infrastructures intelligentes et la régulation de l’intelligence artificielle, ainsi que d’autres enjeux mondiaux.