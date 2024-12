Marrakech-Safi : montée en puissance de la dynamique économique

Grâce à une déclinaison engagée de la stratégie nationale de développement de l’investissement privé, ainsi qu’un accompagnement institutionnel performant, la région se positionne comme un pôle d’attractivité économique, touristique et industrielle, à la veille de grands événements mondiaux que le Royaume s’apprêt à abriter, tels que la Coupe du Monde 2030.

Ainsi, durant les onze premiers mois de 2024, 635 nouveaux projets ont été approuvés, soit une augmentation de 51% par rapport à 2023. Ces projets représentent un investissement total de 93,4 milliards de dirhams, avec la création prévisionnelle de 21.266 emplois, marquant une hausse de 14% par rapport à la même période de 2023.

Le secteur du tourisme domine avec 308 projets représentant près de 48% des emplois prévus, notamment grâce à des initiatives structurantes ayant bénéficié des incitations de la nouvelle charte d’investissement.

Concernant la répartition territoriale de ces projets au niveau de la région, la préfecture de Marrakech vient en tête avec 416 projets approuvés, soit 28,1 milliards de dirhams et 9.164 emplois prévus, grâce notamment à la vitalité du secteur touristique. La province d’Al Haouz se distingue aussi avec 95 projets et 6.145 emplois.

La province de Safi, bien que comptant seulement 28 projets, affiche un investissement exceptionnel de 50,5 milliards de dirhams, largement attribué aux projets industriels structurants tels que ceux de l’OCP.

Les autres provinces, comme Rehamna, Essaouira et Chichaoua, contribuent également à cette dynamique grâce à des projets diversifiés touchant l’industrie, le tourisme et les services.

« 2024 a été une année remarquable et exceptionnelle en termes d’investissements marquée par une tendance haussière grâce aux grands chantiers lancés conformément à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et à des facteurs qui commencent à apporter leurs fruits comme la compétitivité et l’attractivité des infrastructures, les compétences des ressources humaines et les organismes de qualification et de formation », a souligné le directeur général par intérim du CRI-MS, Mohamed Amine Sabibi.

Ces investissements stratégiques s’inscrivent dans une vision intégrée visant à transformer Marrakech-Safi en un hub économique d’envergure internationale, a indiqué M. Sabibi dans un entretien à la MAP, relevant qu’en combinant des projets à forte valeur ajoutée, un accompagnement institutionnel renforcé et une répartition équilibrée entre les provinces, la région renforce activement son positionnement pour les années à venir.

Présidée par le wali de la Région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, la Commission Régionale Unifiée d’Investissement (CRUI) a joué un rôle central dans cette dynamique, a-t-il soutenu, précisant que 829 dossiers ont été examinés par la CRUI en 2024, soit une augmentation de 20% par rapport à 2023.

Le taux d’avis favorables a atteint un record de 93% témoignant d’un effort tangible en termes de facilitation à travers l’augmentation significative des réunions de coordination préalables à la CRUI, avec les acteurs économiques et institutionnels, et d’une intelligence collective au service d’un accompagnement plus efficace, a fait observer M. Sabibi, notant que la région Marrakech-Safi attire de plus en plus des investissements de taille des multinationales reconnues dans divers secteurs.

Par ailleurs, a poursuivi M. Sabibi, dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde 2030 et du rendez-vous continental de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), la région Marrakech-Safi, sous la supervision du wali, a mis en place une programmation ambitieuse d’infrastructures qui répondra largement aux exigences de la CAF et de la FIFA.

En plus, la relance économique et la création d’emplois dans la province d’Al Haouz après le séisme constituent des priorités, a insisté M. Sabibi, soulignant qu’ »en 2024 nous avons réussi à implanter plus de 95 projets avec un montant d’investissements de plus de 8 milliards de dirhams générant près de 7.000 emplois ».