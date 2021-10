Maroc: découverte à Témara du cadavre d’une Française à son domicile, une enquête ouverte

L’employée de maison et l’infirmier, qui veille régulièrement sur l’état de santé du mari à son domicile, ont été entendus en raison de ce qu’il a décrit comme des symptômes de la maladie d’Alzheimer, pendant que les techniciens de la scène de crime continuent de prélever des échantillons d’empreintes génétiques du sang de la victime et des taches de sang constatées sur le mari, en vue de les transmettre au laboratoire national de la police scientifique et technique et les soumettre aux expertises techniques nécessaires à l’élucidation de cette affaire, précise la même source.

L’époux français fait actuellement l’objet d’une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, tandis que les recherches sur le terrain et les expertises génétiques et techniques se poursuivent pour déterminer les circonstances réelles et les causes du décès, conclut la DGSN.