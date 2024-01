Maroc : chutes de neige, rafales de vent et fortes averses orageuses attendues dans plusieurs provinces du pays

Des chutes de neige (10-30 cm) sont attendues du vendredi à 00h00 au samedi à 03h00 dans les provinces d’Ifrane, Boulemane, Guercif, Taza, Midelt et Sefrou, précise la même source dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Des rafales de vent localement fortes (75/90 km/h) intéresseront les provinces de Taourirt, Berkane, Nador, Guercif, Figuig, Jerada, Driouch, Sefrou, Boulemane, Taza, Kénitra, Midelt et Tinghir le vendredi de 00h00 à 23h00, prévient la DGM, ajoutant que de fortes averses parfois orageuses (25 à 50 mm) sont prévues dans les préfectures et provinces de Larache, Tanger-Assilah, Ouezzane, Tétouan, Sidi Kacem et Kénitra du jeudi à 18h00 au vendredi à 06h00.