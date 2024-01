Japon: le bilan des séismes grimpe à 84 morts

Les villes de Wajima et Suzu, parmi les plus sévèrement affectées par un séisme d’une magnitude de 7,6, ont enregistré la majorité des décès confirmés, avec 48 et 23 victimes respectivement, alors que 79 personnes sont toujours portées disparues, a rapporté la chaîne publique japonaise NHK, citant les autorités locales.

Selon l’agence de presse Kyodo News, le gouvernement japonais prévoit d’allouer environ 4 milliards de yens (28 millions de dollars) pour renforcer sa réponse aux séismes, tout en doublant le nombre de membres des Forces d’autodéfense engagés dans les opérations de sauvetage pour le porter à 4.600.

L’ampleur réelle des dégâts n’est pas encore connue en raison des routes endommagées et des perturbations des communications dans la préfecture d’Ishikawa. Les inquiétudes grandissent également quant au fait que le temps pluvieux pourrait déclencher des glissements de terrain dans les zones touchées par le séisme.

Jeudi, quelque 34.000 personnes dans la préfecture d’Ishikawa étaient hébergées dans des centres d’évacuation, d’après Kyodo News. Au moins 200 bâtiments se sont effondrés ou partiellement endommagés dans la préfecture.