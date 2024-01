Décès de l’artiste Boujemaâ Oujoud: le ministère de la Culture se remémore un pionnier de l’art et du théâtre dans le Royaume

Le défunt est considéré comme l’un des pionniers de l’art et du théâtre au Maroc, devenu célèbre dans les années 1960 grâce à ses pièces théâtrales et ses œuvres télévisées, a relevé le ministère.

Dès son jeune âge, feu Boujemaâ Oujoud a rejoint les vétérans du théâtre comme El Bachir Laâlaj, Bouchaïb El Bidaoui et Abderrahmane Souiri, que Dieu ait leur âme, pour entamer sa carrière artistique sur les planches, a-t-on rappelé. L’artiste a brillé dans les années 1960 dans un ensemble d’œuvres théâtrales, radiophoniques et télévisées où il incarnait, pour la plupart, le rôle de serviteur qui était à l’origine de son pseudonyme « Ba Azizi », a ajouté la même source.

Feu Boujemaâ Oujoud a souffert, au cours des dernières années, de maladies successives ayant entraîné la détérioration de son état de santé, notamment avec l’avancement dans l’âge.

A cette occasion, le ministère a exprimé ses sincères condoléances et sa compassion à la famille du défunt ainsi qu’à sa famille culturelle et artistique, implorant le Très-Haut de l’entourer de Sa Sainte miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste paradis.