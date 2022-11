Maroc-Belgique (2-0) : Les Lions de l’Atlas ont signé une “magnifique” performance (Jack Lang)

“Le football marocain et arabe brille une nouvelle fois ! Je suis fier et heureux pour le Maroc”, a déclaré l’ancien ministre français de la culture à la MAP.

“J’adresse mes félicitations chaleureuses à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’équipe du Maroc et aux Marocains”, suite à cette “formidable” victoire, qui réjouira toute l’Afrique et le monde arabe.

Rappelant l’organisation à l’Institut, quatre années auparavant, d’une exposition sur le football dans le monde arabe, qui avait mis à l’honneur le Maroc, avec notamment des photos de grandes gloires du football national des années 50, le président de l’IMA a souligné que cette belle victoire suscite beaucoup d’émotion et de joie dans l’hexagone, et “contribuera à sceller un peu plus les liens profonds entre la France et le Royaume”.

“La victoire de l’Arabie saoudite et aujourd’hui celle du Maroc illustrent les transformations profondes que connaît le football dans le monde arabe”, a-t-il ajouté.