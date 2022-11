Mondial 2022: explosion de joie dans les rues de Rabat suite à la victoire des Lions de l’Atlas face à la Belgique

Entre hymne national, chants et klaxons, les Rbati, arborant fièrement le maillot de la sélection nationale, ont envahi les grandes artères de la capitale. A l’Avenue Mohammed V, à l’Océan ou encore Fal Ould Oumeir, ils étaient des milliers à exprimer leur bonheur et soulagement après ce succès remarquable, signé Abdelhamid Sabiri et Zakaria Aboukhlal.

Approchée par la MAP, une fervente fan des Lions de l’Atlas a confié que cette victoire de l’équipe nationale face aux Diables Rouges restera à jamais graver dans l’esprit de tous les Marocains.

Souhaitant à la sélection nationale plein succès lors de ce Mondial, cette jeune maman a également tenu à exprimer sa joie et son exaltation après ce succès, tant attendu, qui fait renaître l’espoir.

“C’est incroyable! Les Lions ont été très solides, cette victoire est méritée!, renchérit, de son côté, Saad, un jeune fonctionnaire de la capitale, qui comme des milliers de ses compatriotes, ponctuait ses cris de joie pour des coups de klaxons.

Interrogé sur les chances de succès des Lions de l’Atlas face au Canada, Saad s’est montré très confiant. “Jamais on a été aussi proches de rééditer l’exploit de 1986, si on joue comme aujourd’hui, rien ne pourra nous arrêter!”, a-t-il lancé.

En s’imposant face à la Belgique, la sélection nationale prend la première place avec 4 points, avant le match entre la Croatie et le Canada. De leur côté, les Diables Rouges n’avaient jamais perdu à la Coupe du monde contre une équipe africaine.