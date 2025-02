Terrorisme : le SG de l’ONU alerte sur la menace « toujours préoccupante » de Daech

“Bien que les États membres (de l’ONU) et les partenaires internationaux n’aient cessé d’accomplir des progrès pour s’attaquer au commandement et aux opérations financières de Daech, le groupe continue d’adapter son mode opératoire”, a indiqué M. Guterres dans un nouveau rapport publié vendredi.

Il s’est en outre dit « gravement » préoccupé par la menace terroriste persistante dans des régions d’Afrique, relevant que Daech continue de concentrer ses activités sur le continent et les groupes qui lui sont affiliés continuent de vouloir étendre leur contrôle sur le territoire et les populations, tout en exploitant les possibilités de lever des fonds.

« La multiplication des activités terroristes dans différentes régions continue de représenter non seulement une menace grave pour la paix et la sécurité internationales mais également d’énormes obstacles pour le développement durable et la protection des droits humains », a-t-il signalé dans son 20è rapport sur la menace que représente ce groupe.

Le haut responsable onusien a invité les États membres à redoubler d’efforts pour lutter de manière globale contre les facteurs et les conséquences du terrorisme dans des régions d’Afrique, notamment par des approches associant tous les pouvoirs publics et la société dans son ensemble.

Mettant en avant l’importance de la prévention comme “le meilleur moyen” de protéger durablement les populations contre le fléau du terrorisme et l’extrémisme violent conduisant au terrorisme, il a encouragé les États membres à envisager d’élaborer des stratégies de prévention régionales et nationales.

Ces stratégies doivent reposer notamment sur un développement durable, la lutte contre le terrorisme et toutes les formes de violence, ainsi que sur l’Etat de droit, a-t-il dit, appelant à intensifier les efforts pour s’attaquer aux conditions propices à la propagation du terrorisme et lutter contre les menaces que représente l’utilisation abusive des nouvelles technologies.