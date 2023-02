L’Union interparlementaire arabe réitère son rejet de l’approche de tutelle et d’arrogance du PE envers nombre de pays arabes

Au cours de sa 34-ème conférence, tenue à Bagdad, les 25 et 26 février, l’Union a affirmé son rejet catégorique et sans équivoque de toute forme d’agression ou d’ingérence étrangère dans les affaires intérieures de tout pays arabe, qu’elle soit directe ou indirecte.

L’Union interparlementaire arabe a aussi mis en garde contre les répercussions de la politisation du dossier des droits de l’homme ou de tout autre dossier sur la base des informations erronées et dénuées de tout fondement.

Une délégation représentant le parlement marocain participe à la 34-ème conférence de l’Union interparlementaire arabe, organisée sous le signe “soutien arabe pour renforcer la stabilité et la souveraineté de l’Irak”.

Dans un communiqué, la Chambre des représentants avait indiqué que la participation de la délégation parlementaire marocaine à cet événement constitue une occasion d’échanger des expertises et de tenir des rencontres bilatérales, et de renforcer la position du Royaume du Maroc aux niveaux régional et international en matière des pratiques parlementaires dans ses différents aspects.

La délégation conduite par le vice-président de la Chambre des représentants, Hassan Benomar, est composée de Miloud Maasid, membre du bureau de la Chambre des conseillers, des membres de la division parlementaire nationale de l’Union interparlementaire arabe représentant la Chambre des représentants, à savoir Fatima Khair, et les représentants Lahcen Saadi, Abderrahim Ouaamrou, Abderrazak Ahlouch et Faiçal Zerhouni, ainsi que Cheikh Ahmadou Adbada et Fatiha Khortal de la Chambre des conseillers.

La 34ème conférence est marquée par une participation de haut niveau de 18 pays arabes, dont 14 présidents de parlement et 4 vice-présidents, ainsi que de nombreuses organisations et institutions parlementaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Union, notamment l’Union interparlementaire internationale.