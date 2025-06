Le 23 juin 2025, un accord de cessez-le-feu intégral a été conclu entre Israël et l’Iran, d’après un communiqué du président américain Donald Trump.

L’Iran et Israël signent un cessez-le-feu

D’après ce communiqué, ce cessez-le-feu symbolisera la conclusion officielle de ce que Trump a appelé la « guerre de 12 jours ». Le locataire de la Maison Blanche a exprimé ses félicitations aux deux pays pour leur résilience, leur bravoure et leur ingéniosité, mettant en avant le fait que ce conflit, qui aurait pu s’éterniser et dévaster la région du Moyen-Orient, se termine sans escalade significative. Ce cessez-le-feu a pu être négocié grâce à l’intervention du Qatar et des Émirats Arabes Unis.

Cette période de cessez-le-feu fait suite à une succession d’opérations militaires intenses. Récemment, une opération aérienne a été menée par les États-Unis à l’aide des avions furtifs B-2 Spirit, ciblant les installations nucléaires iraniennes situées à Fordow, Natanz et Ispahan dans le cadre de l’opération Midnight Hammer. L’attaque a été planifiée en utilisant des missiles Tomahawk et des frappes aériennes précises dans le but de neutraliser les capacités nucléaires de l’Iran. En réaction, l’Iran a lancé des missiles en direction de la base américaine d’Al Udeid au Qatar. Cependant, ces projectiles ont été efficacement neutralisés par le système de défense antimissile qatari, évitant ainsi toute perte humaine ou dommage matériel, la base ayant été évacuée au préalable.

Trump s’est montré satisfait du résultat des négociations, affirmant : « Si tout se passe comme prévu, ce qui sera le cas, je souhaite féliciter les deux nations, Israël et l’Iran, pour leur persévérance, leur bravoure et leur intelligence démontrées pour mettre fin à ce qu’on pourrait qualifier de « conflit des 12 jours« ».