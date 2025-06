Attaque iranienne: le Maroc fait part de sa « pleine solidarité » avec le Qatar

Le Royaume du Maroc a exprimé, lundi, sa « vive condamnation de l’attaque odieuse de missiles ayant visé la souveraineté de l’Etat du Qatar frère et son espace aérien ».

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger indique que le Royaume du Maroc fait part de sa « pleine solidarité » avec le Qatar « face à tout ce qui est de nature à porter atteinte à sa sécurité et à la quiétude de ses citoyens ».

« En réponse à l’action agressive et insolente des Etats-Unis contre les sites et installations nucléaires iraniens », les forces armées iraniennes ont frappé « la base aérienne américaine d’al-Udeid, au Qatar », a annoncé l’Iran.

Le Qatar abrite la base américaine d’al-Udeid, la plus importante du Moyen-Orient. Vers 19 heures (heure française), des détonations ont été entendues dans le centre de Doha, la capitale, et à Lusail, plus au nord, tandis que des projectiles ont été aperçus dans le ciel.

Doha a assuré avoir « intercepté avec succès » tous les missiles visant la base américaine, qui avait été évacuée, et que ceux-ci n’avaient fait aucune victime. Le pays a condamné « fermement » cette attaque et a déclaré se « réserver le droit » de riposter « de manière proportionnelle à la nature et à l’ampleur de cette agression flagrante ,et conformément au droit international », selon le ministère des Affaires étrangères qatarien.

Le Qatar, situé à 190 kilomètres au sud de l’Iran, avait annoncé plus tôt la fermeture de son espace aérien, tout comme le Bahreïn et le Koweït, voisin de l’Irak.