Ligue 1 (19ᵉ journée) : Lens chute à Marseille, le PSG de nouveau leader

Les Phocéens, qui consolident leur 3è place au classement, ont su profiter des défaillances lensoises pour s’imposer avec autorité. La performance collective leur a permis de concrétiser leur domination par trois réalisations, infligeant une première défaite nette aux Artésiens depuis plusieurs semaines et stoppant leur dynamique en tête du championnat.

Amine Gouiri a ouvert le score dès la 3ᵉ minute, mettant rapidement son équipe sur de bons rails, avant que la nouvelle recrue marseillaise Ethan Nwaneri ne double la mise à la 13ᵉ minute sur une action bien construite. Pierre-Emile Højbjerg a scellé le succès des siens en deuxième mi-temps (75ᵉ), avant que Rayan Fofana ne réduise le score pour les visiteurs en toute fin de partie (85ᵉ).

Ce succès permet surtout aux hommes de De Zebi de se racheter après leur lourde défaite concédée en milieu de semaine à domicile face à Liverpool en Ligue des champions, un revers qui avait suscité de vives critiques.

Les coéquipiers de l’international marocain Nayef Agued, qui effectuait sa première apparition depuis son retour de la CAN, ont cette fois affiché un visage conquérant et retrouvé de l’efficacité, envoyant un signal fort à leurs concurrents dans la lutte pour les places européennes.

Mais cette victoire a surtout fait les affaires du Paris-Saint Germain qui s’est emparé de nouveau des commandes après son succès vendredi chez l’AJ Auxerre (0-1).

Le club parisien a repris la tête du classement avec 45 points, alors que le RC Lens est désormais relégué en position de dauphin à deux longueurs de retard. L’OM complète le podium loin derrière (38 pts).

Résultats de cette 19è journée:

– Vendredi

AJ Auxerre – Paris Saint-Germain 0 – 1

– Samedi

Rennes – Lorient 0 – 2

Le Havre – Monaco 0 – 0

Marseille – Lens 3 – 1

– Dimanche

Nantes – Nice

Brest – Toulouse

Paris FC – Angers

Lille – Strasbourg